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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 28 мая 2016
Реал
28.05.2016, суббота, 21:45
Лига чемпионов, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Атлетико
15'
С. Рамос
79'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
ГОЛ!
К. Роналду
5:3
Пенальти не реализован!
Хуанфран
ГОЛ!
С. Рамос
4:3
ГОЛ!
С. Ньигес
3:3
ГОЛ!
Г. Бэйл
3:2
ГОЛ!
Габи
2:2
ГОЛ!
Марсело
2:1
ГОЛ!
А. Гризманн
1:1
ГОЛ!
Л. Васкес
1:0
116'
Замена
Т. Парти
️️️️
Коке
116'
Травма
Коке
Желтая карточка
Пепе
112'
109'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Ф. Луис
108'
Травма
Ф. Луис
Желтая карточка
Данило
93'
90'
+3
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
С. Рамос
90'
+3
Желтая карточка
Каземиро
79'
79'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карраско
Пас отдал
Хуанфран
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
77'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
72'
61'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Данило
️️️️
Д. Карвахаль
52'
Травма
Д. Карвахаль
50'
48'
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
Желтая карточка
К. Навас
47'
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Г. Бэйл
15'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
17
Фернандес
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
14
Карвахаль
13
Данило
13
Данило
14
Карвахаль
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
16
Луис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Луис
6
Коке
18
Парти
18
Парти
6
Коке
17
Фернандес
10
Карраско
10
Карраско
17
Фернандес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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