Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 07 ноября 2009
Атлетико
07.11.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Реал
79'
Д. Форлан
81'
С. Агуэро
5'
Кака
25'
Марсело
65'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
П. Ибаньес
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Кака
ГОЛ! 2:3!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Сантана
ГОЛ! 1:3!
Д. Форлан
Пас отдал
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Ф. Гаго
️️️️
К. Бензема
Красная карточка
С. Рамос
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Симау
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
С. Агуэро
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
П. Ибаньес
ГОЛ! 0:2!
Марсело
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Кака
ГОЛ! 0:1!
Кака
Пас отдал
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
3
Лопес
19
Ибаньес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Симау
23
Сантана
14
Гарсия
19
Рейес
14
Хурадо
10
Форлан
3-2-3-2
12
Касильяс
24
Гарай
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
10
Кака
3
Алонсо
19
Диарра
9
Бензема
9
Игуаин
19
Рейес
11
Родригес
11
Родригес
19
Рейес
19
Ибаньес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
19
Ибаньес
14
Хурадо
10
Агуэро
10
Агуэро
14
Хурадо
9
Бензема
5
Гаго
5
Гаго
9
Бензема
10
Кака
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
10
Кака
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Атлетико
Реал
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Реал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Реал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+