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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 18 ноября 2017
Атлетико
18.11.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
Д. Годин
89'
82'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Л. Эрнандес
82'
Желтая карточка
Хуанфран
77'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
77'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
76'
76'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Коке
70'
Желтая карточка
С. Ньигес
63'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Парти
54'
46'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
46'
Травма
С. Рамос
Желтая карточка
С. Савич
34'
20'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЛП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Реал
23
Моха Рамос
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
18
Парти
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
4-1-2-1-2
1
Касилья
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
18
Парти
10
Карраско
10
Карраско
18
Парти
10
Корреа
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Корреа
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Моха Рамос
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Остались в запасе
23
Моха Рамос
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетико - Реал
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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