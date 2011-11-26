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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 26 ноября 2011
Реал
26.11.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико
24'
К. Роналду (П)
49'
А. Ди Мария
65'
Г. Игуаин
82'
К. Роналду (П)
15'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Э. Сальвио
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Роналду
Красная карточка
Д. Годин
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
М. Озил
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
А. Туран
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Ф. Луис
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Замена
Г. Игуаин
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Л. Переа
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Замена
С. Асенхо
️️️️
Диего
Красная карточка
Т. Куртуа
17'
Желтая карточка
Диего
15'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
(К)
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
14
Габи
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
19
Диарра
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Куртуа
21
Переа
18
Домингес
2
Годин
16
Луис
14
Габи
12
Ассунсао
11
Сальвио
10
Диего
66
Туран
20
Адриан
10
Озил
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
10
Озил
9
Бензема
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Бензема
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Ди Мария
10
Диего
1
Асенхо
1
Асенхо
10
Диего
11
Сальвио
13
Миранда
13
Миранда
11
Сальвио
66
Туран
19
Рейес
19
Рейес
66
Туран
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал - Атлетико
1
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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