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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 02 мая 2017
Реал
02.05.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Атлетико
10'
К. Роналду
73'
К. Роналду
86'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
86'
83'
Желтая карточка
С. Савич
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
73'
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
67'
58'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
С. Ньигес
57'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
53'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
Иско
48'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
46'
Травма
Д. Карвахаль
45'
+1
26'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Каземиро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Гайтан
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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