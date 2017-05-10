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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 10 мая 2017
Атлетико
10.05.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
12'
С. Ньигес
16'
А. Гризманн (П)
42'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
87'
Замена
А. Мората
️️️️
Иско
Желтая карточка
А. Корреа
85'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
76'
76'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Каземиро
76'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
Замена
Т. Парти
️️️️
Х. Хименес
56'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
56'
42'
ГОЛ! 2:1!
Иско
Желтая карточка
Габи
36'
34'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Д. Годин
34'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гризманн
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Коке
12'
Желтая карточка
С. Савич
6'
4'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЛП
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Облак
2
Годин
15
Савич
20
Хименес
14
Габи
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
4-1-2-1-2
1
Навас
13
Данило
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
20
Хименес
18
Парти
18
Парти
20
Хименес
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
5
Каземиро
10
Асенсио
10
Асенсио
5
Каземиро
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
22
Иско
21
Мората
21
Мората
22
Иско
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетико - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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