Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 22 апреля 2015
Реал
22.04.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Атлетико
88'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
А. Арбелоа
90'
+3
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
90'
+3
Замена
Хесе
️️️️
Чичарито
90'
+2
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Ф. Коэнтрау
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
К. Роналду
88'
85'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Тиагу
75'
Вторая желтая
А. Туран
Желтая карточка
Пепе
73'
73'
Желтая карточка
Р. Гарсия
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
46'
Замена
Габи
️️️️
С. Ньигес
31'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Пепе
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
3
Пепе
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
14
Чичарито
7
Роналду
4-1-3-2
1
Облак
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
18
Гамес
5
Тиагу
66
Туран
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Манджукич
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
5
Арбелоа
17
Коэнтрау
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
14
Чичарито
10
Хесе
10
Хесе
14
Чичарито
5
Тиагу
20
Хименес
20
Хименес
5
Тиагу
8
Ньигес
14
Габи
14
Габи
8
Ньигес
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Атлетико
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+