Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 14 апреля 2015
Атлетико
14.04.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
89'
Желтая карточка
Марсело
85'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
Желтая карточка
М. Суарес
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Коке
83'
Желтая карточка
Р. Гарсия
80'
80'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
77'
75'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
М. Манджукич
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
6
Сикейра
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
8
Кроос
10
Модрич
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
6
Коке
9
Торрес
9
Торрес
6
Коке
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1 21:00 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Реал
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+