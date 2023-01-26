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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 26 января 2023
Реал
26.01.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Атлетико
79'
Родриго
104'
К. Бензема
120+1'
Винисиус
19'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Атлетико
ГОЛ! 3:1!
Винисиус
120'
+1
Замена
А. Одриосола
️️️️
Начо
114'
Замена
М. Мартин
️️️️
Родриго
114'
105'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
104'
100'
Вторая желтая
С. Савич
98'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Винисиус
98'
91'
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Гризманн
83'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
83'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Л. Модрич
79'
74'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
74'
74'
Замена
М. Депай
️️️️
Т. Лемар
Замена
Родриго
️️️️
Ф. Вальверде
70'
Желтая карточка
Д. Себальос
69'
63'
Замена
А. Витсель
️️️️
А. Мората
62'
Желтая карточка
М. Эрмосо
54'
Желтая карточка
Рейнилду
50'
Травма
А. Мората
45'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Менди
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Н. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-4-1-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Начо
6
Камавинга
8
Вальверде
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
9
Бензема
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
17
Рейнилду
6
Коке
7
Де Пауль
10
Корреа
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
6
Начо
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Начо
Родриго
6
Мартин
6
Мартин
Родриго
23
Менди
25
Себальос
25
Себальос
23
Менди
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
11
Родриго
8
Вальверде
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
21
Мората
28
Витсель
28
Витсель
21
Мората
7
Гризманн
8
Барриос
8
Барриос
7
Гризманн
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
18
Лемар
10
Депай
10
Депай
18
Лемар
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Реал
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