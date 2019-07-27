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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 27 июля 2019
Реал
27.07.2019, суббота, 02:30
Международный кубок чемпионов
3 : 7
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Атлетико
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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Реал
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