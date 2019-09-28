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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 28 сентября 2019
Атлетико
28.09.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
Т. Парти
90'
+3
88'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
77'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Э. Азар
Замена
М. Льоренте
️️️️
Ж. Феликс
70'
69'
Желтая карточка
Р. Варан
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Лоди
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Витоло
46'
22'
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
7
Витоло
19
Коста
79
Феликс
4-1-4-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
6
Начо
93
Рамос
19
Варан
5
Каземиро
10
Азар
8
Вальверде
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
6
Лоди
18
Лемар
18
Лемар
6
Лоди
79
Феликс
14
Льоренте
14
Льоренте
79
Феликс
7
Витоло
10
Корреа
10
Корреа
7
Витоло
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
10
Азар
23
Родригес
23
Родригес
10
Азар
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетико - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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