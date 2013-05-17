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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 17 мая 2013
Реал
17.05.2013, пятница, 23:30
Испания. Кубок, Финал
1 : 2
Завершен
Атлетико
14'
К. Роналду
35'
Д. Коста
99'
Ж. Миранда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
120'
+5
Вторая желтая
Габи
Желтая карточка
А. Ди Мария
119'
116'
Желтая карточка
Габи
Красная карточка
К. Роналду
114'
113'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Коке
111'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
105'
+1
Желтая карточка
Коке
105'
+1
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
М. Эссьен
101'
100'
Желтая карточка
М. Суарес
99'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
91'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Ф. Коэнтрау
91'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
91'
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+3
90'
Травма
Хуанфран
Желтая карточка
С. Рамос
74'
Желтая карточка
М. Озил
72'
69'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
С. Хедира
65'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
54'
37'
Желтая карточка
А. Туран
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
93
Рамос
39
Альбиоль
2
Эссьен
3
Алонсо
10
Модрич
28
Хедира
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
66
Туран
19
Коста
9
Фалькао
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
5
Арбелоа
17
Коэнтрау
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
6
Коке
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Коке
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Реал
Атлетико
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
7
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (прямая)
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