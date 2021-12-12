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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 12 декабря 2021
Реал
12.12.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
16'
К. Бензема
57'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Д. Алаба
88'
88'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
87'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Асенсио
85'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
81'
75'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
69'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Р. Де Пауль
60'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Корреа
60'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Кунья
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Винисиус
57'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
46'
46'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Ф. Менди
45'
+1
36'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
2-4-2-2
13
Облак
18
Фелипе
22
Эрмосо
6
Коке
19
Кондогбиа
14
Льоренте
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Карраско
10
Кунья
7
Гризманн
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Вальверде
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
10
Кунья
6
Лоди
6
Лоди
10
Кунья
7
Де Пауль
16
Эррера
16
Эррера
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
7
Гризманн
79
Феликс
79
Феликс
7
Гризманн
10
Корреа
9
Суарес
9
Суарес
10
Корреа
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
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