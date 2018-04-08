Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 08 апреля 2018
Реал
08.04.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
53'
К. Роналду
57'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
89'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
Л. Васкес
88'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Витоло
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
53'
34'
Желтая карточка
Т. Парти
17'
Желтая карточка
Витоло
Желтая карточка
Т. Кроос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
8
Ковачич
18
Бэйл
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
7
Роналду
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
21
Эрнандес
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
7
Витоло
19
Коста
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал
Атлетико
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Аксель Вернер
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Реал
Атлетико
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+