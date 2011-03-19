Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 19 марта 2011
Атлетико
19.03.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Реал
86'
С. Агуэро
11'
К. Бензема
32'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Замена
Хуанфран
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Коке
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Л. Диарра
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Марсело
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Роналду
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
Коке
️️️️
Элиас
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
Пас отдал
Марсело
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
7
Элиас
ЛП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
18
Домингес
16
Луис
30
Уйфалуши
7
Элиас
5
Тиагу
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-3-1-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
28
Хедира
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
5
Тиагу
20
Хуанфран
20
Хуанфран
5
Тиагу
7
Элиас
6
Коке
6
Коке
7
Элиас
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
19
Диарра
5
Арбелоа
5
Арбелоа
19
Диарра
7
Роналду
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетико - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Реал
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
3
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+