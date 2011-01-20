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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 20 января 2011
Атлетико
20.01.2011, четверг, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Реал
23'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Ф. Гаго
️️️️
С. Хедира
Травма
С. Хедира
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Мерида
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Хуанфран
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Ф. Мерида
Замена
Д. Коста
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
Травма
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Элиас
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Диего Форлан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Кака
АП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
16
Луис
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Валера
8
Мерида
12
Ассунсао
5
Тиагу
7
Элиас
19
Рейес
10
Форлан
3-2-2-2-1
12
Касильяс
6
Карвалью
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
8
Мерида
80
Переа
80
Переа
8
Мерида
5
Тиагу
20
Хуанфран
20
Хуанфран
5
Тиагу
19
Рейес
19
Коста
19
Коста
19
Рейес
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
28
Хедира
5
Гаго
5
Гаго
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетико - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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