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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 19 ноября 2016
Атлетико
19.11.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
0 : 3
Завершен
Реал
23'
К. Роналду
71'
К. Роналду (П)
77'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
86'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Васкес
Желтая карточка
Хуанфран
84'
83'
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Роналду
79'
Замена
К. Бензема
️️️️
Иско
78'
Желтая карточка
Л. Васкес
77'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Годин
70'
Желтая карточка
Коке
63'
63'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
62'
Замена
А. Корреа
️️️️
Габи
62'
Желтая карточка
Габи
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
4-1-1-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
12
Марсело
8
Ковачич
14
Модрич
17
Васкес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
14
Габи
10
Корреа
10
Корреа
14
Габи
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
17
Васкес
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Васкес
7
Роналду
23
Родригес
23
Родригес
7
Роналду
22
Иско
9
Бензема
9
Бензема
22
Иско
Остались в запасе
Атлетико
Реал
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетико - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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