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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 07 марта 2021
Атлетико
07.03.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Реал
15'
Л. Суарес
88'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
М. Льоренте
90'
+2
Желтая карточка
С. Савич
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Каземиро
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Корреа
82'
Желтая карточка
Ж. Феликс
80'
Желтая карточка
А. Корреа
72'
68'
Желтая карточка
Р. Варан
Желтая карточка
Я. Карраско
64'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
64'
60'
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
60'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
М. Асенсио
Замена
С. Ньигес
️️️️
Т. Лемар
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Льоренте
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
9
Суарес
3-1-2-3-1
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
10
Асенсио
9
Бензема
18
Лемар
8
Ньигес
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Корреа
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Вальверде
10
Асенсио
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетико - Реал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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