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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 07 марта 2009
Реал
07.03.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
58'
К. Хунтелаар
39'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
️️️️
Рауль
Замена
Л. Переа
️️️️
Д. Хейтинга
Травма
Д. Хейтинга
Желтая карточка
М. Сальгадо
Замена
Манише
️️️️
И. Камачо
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
М. Сальгадо
️️️️
Г. Хайнце
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Гути
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
8
Манише
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
5
Хайнце
0
Каннаваро
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
5
Гаго
14
Гути
10
Роббен
7
Рауль
21
Хунтелаар
4-4-2
1
Франко
5
Хейтинга
19
Ибаньес
30
Уйфалуши
3
Лопес
11
Родригес
4
Камачо
12
Ассунсао
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
5
Хайнце
2
Сальгадо
2
Сальгадо
5
Хайнце
14
Гути
9
Игуаин
9
Игуаин
14
Гути
5
Хейтинга
21
Переа
21
Переа
5
Хейтинга
4
Камачо
8
Манише
8
Манише
4
Камачо
11
Родригес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Родригес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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