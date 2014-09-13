Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 13 сентября 2014
Реал
13.09.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
26'
К. Роналду (П)
10'
Тиагу
77'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
89'
Желтая карточка
М. Суарес
86'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Л. Модрич
85'
77'
Замена
М. Суарес
️️️️
М. Манджукич
Замена
Р. Варан
️️️️
А. Арбелоа
77'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Туран
Пас отдал
Хуанфран
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
72'
Желтая карточка
Чичарито
67'
64'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Р. Хименес
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
64'
Желтая карточка
А. Арбелоа
63'
61'
Замена
А. Туран
️️️️
Габи
54'
Желтая карточка
Габи
41'
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
26'
25'
Желтая карточка
Г. Сикейра
22'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Х. Родригес
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Тиагу
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
13
Мойя
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
14
Гарсия
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
9
Манджукич
9
Хименес
5
Арбелоа
19
Варан
19
Варан
5
Арбелоа
18
Бэйл
22
Иско
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
9
Манджукич
4
Суарес
4
Суарес
9
Манджукич
14
Габи
66
Туран
66
Туран
14
Габи
9
Хименес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Хименес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Атлетико
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+