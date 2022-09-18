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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 18 сентября 2022
Атлетико
18.09.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Реал
83'
М. Эрмосо
18'
Родриго
36'
Ф. Вальверде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал
Вторая желтая
М. Эрмосо
90'
+1
Желтая карточка
М. Эрмосо
89'
89'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
86'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Т. Кроос
86'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
ГОЛ! 1:2!
М. Эрмосо
Пас отдал
А. Гризманн
83'
82'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ж. Кондогбиа
81'
75'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Ф. Менди
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
73'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Я. Карраско
72'
Желтая карточка
Коке
63'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Феликс
62'
Замена
А. Мората
️️️️
Р. Де Пауль
62'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вальверде
33'
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
Рейнилду
28'
18'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
О. Чуамени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
2-5-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
18
Фелипе
14
Льоренте
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
28
Витсель
10
Карраско
79
Феликс
7
Гризманн
4-1-3-2
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
7
Винисиус
10
Карраско
22
Эрмосо
22
Эрмосо
10
Карраско
19
Кондогбиа
8
Ньигес
8
Ньигес
19
Кондогбиа
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
79
Феликс
10
Кунья
10
Кунья
79
Феликс
7
Де Пауль
21
Мората
21
Мората
7
Де Пауль
23
Менди
22
Рюдигер
22
Рюдигер
23
Менди
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Кроос
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
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09:13
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