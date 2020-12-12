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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 12 декабря 2020
Реал
12.12.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
15'
Каземиро
63'
Я. Облак (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
88'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
79'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Карвахаль
79'
73'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Я. Облак
63'
61'
Желтая карточка
С. Савич
60'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ж. Феликс
50'
Желтая карточка
А. Корреа
46'
Желтая карточка
Т. Лемар
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
46'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Фелипе
46'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
Каземиро
36'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
15
Савич
18
Фелипе
14
Льоренте
16
Эррера
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
9
Суарес
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
14
Карвахаль
11
Родриго
11
Родриго
14
Карвахаль
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
18
Фелипе
18
Лемар
18
Лемар
18
Фелипе
16
Эррера
6
Лоди
6
Лоди
16
Эррера
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
79
Феликс
8
Ньигес
8
Ньигес
79
Феликс
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
Остались в запасе
Реал
Атлетико
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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