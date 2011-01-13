Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 13 января 2011
Реал
13.01.2011, четверг, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Атлетико
14'
С. Рамос
61'
К. Роналду
90'
М. Озил
7'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетико
Замена
Ф. Гаго
️️️️
С. Хедира
+1
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
Замена
Х. Валера
️️️️
Хуанфран
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
Кака
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
А. Ди Мария
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
20
Хуанфран
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
14
Педро Леон
ПВ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
4-4-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
16
Луис
20
Хуанфран
14
Гарсия
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
28
Хедира
5
Гаго
5
Гаго
28
Хедира
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
9
Бензема
10
Кака
10
Кака
9
Бензема
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
20
Хуанфран
20
Валера
20
Валера
20
Хуанфран
10
Форлан
8
Мерида
8
Мерида
10
Форлан
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
10:47
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
Вчера, 23:16
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
Вчера, 22:35
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
Вчера, 12:45
6
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
Вчера, 01:00
4
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
Вчера, 17:40
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+