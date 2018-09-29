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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 29 сентября 2018
Реал
29.09.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Начо
90'
+2
Замена
Винисиус
️️️️
К. Бензема
89'
87'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Родри
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
82'
70'
Желтая карточка
Коке
69'
Замена
Т. Парти
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
С. Рамос
61'
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
59'
Желтая карточка
Т. Лемар
48'
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Д. Себальос
️️️️
Г. Бэйл
46'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Куртуа
6
Начо
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
9
Бензема
18
Бэйл
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
19
Коста
7
Гризманн
9
Бензема
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Бензема
18
Бэйл
25
Себальос
25
Себальос
18
Бэйл
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
19
Коста
18
Парти
18
Парти
19
Коста
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
16
Родри
9
Калинич
9
Калинич
16
Родри
Остались в запасе
Реал
Атлетико
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
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