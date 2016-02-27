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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетико
Реал - Атлетико: обзор матча 27 февраля 2016
Реал
27.02.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
53'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетико
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамос
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Корреа
81'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ф. Торрес
76'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Фернандес
71'
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
Хесе
️️️️
Иско
69'
Желтая карточка
Л. Васкес
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. Луис
Замена
Б. Майорал
️️️️
К. Бензема
46'
36'
Желтая карточка
Ф. Луис
30'
Желтая карточка
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
14
Габи
17
Фернандес
6
Коке
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Торрес
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
9
Бензема
9
Майорал
9
Майорал
9
Бензема
17
Фернандес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
17
Фернандес
9
Торрес
10
Корреа
10
Корреа
9
Торрес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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