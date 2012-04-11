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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 11 апреля 2012
Атлетико
11.04.2012, среда, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
1 : 4
Завершен
Реал
55'
Р. Фалькао
25'
К. Роналду
68'
К. Роналду
83'
К. Роналду (П)
88'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
Желтая карточка
Коке
+2
ГОЛ! 1:4!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
Коке
️️️️
А. Туран
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ф. Луис
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
(К)
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Коке
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
9
Педро Мартин
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
16
Луис
21
Переа
2
Годин
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
20
Адриан
10
Диего
66
Туран
9
Фалькао
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
66
Туран
6
Коке
6
Коке
66
Туран
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетико
Реал
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетико - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 23:55 (прямая)
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