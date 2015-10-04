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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 04 октября 2015
Атлетико
04.10.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Реал
82'
Л. Вьетто
9'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Реал
88'
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Д. Годин
86'
Желтая карточка
А. Гризманн
82'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вьетто
82'
Желтая карточка
Л. Вьетто
79'
76'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Бензема
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Иско
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
62'
60'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
Хуанфран
59'
57'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Корреа
57'
Замена
Я. Карраско
️️️️
О. Торрес
46'
39'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
Желтая карточка
А. Корреа
38'
38'
Травма
Д. Карвахаль
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
21'
20'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Габи
17'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
20
Хименес
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
8
Торрес
10
Корреа
7
Гризманн
9
Торрес
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
8
Торрес
10
Карраско
10
Карраско
8
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Торрес
10
Корреа
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Корреа
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
9
Бензема
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Бензема
22
Иско
18
Бэйл
18
Бэйл
22
Иско
Остались в запасе
Атлетико
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Атлетико - Реал
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Россия 2
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