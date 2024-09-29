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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Реал
Атлетико - Реал: обзор матча 29 сентября 2024
Атлетико
29.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Реал
90+5'
А. Корреа
64'
Э. Милитао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Реал
Красная карточка
М. Льоренте
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
Х. Галан
90'
+5
90'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Родриго
87'
Замена
Эндрик
️️️️
Винисиус
86'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Х. Альварес
75'
Замена
Х. Галан
️️️️
Рейнилду
75'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Х. Альварес
75'
Желтая карточка
К. Галлахер
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Галлахер
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Э. Милитао
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
Р. Ле Норман
63'
Замена
С. Лино
️️️️
А. Серлот
56'
Замена
Коке
️️️️
Н. Молина
46'
40'
Желтая карточка
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-3-3
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Галлахер
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
4-1-3-2
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
20
Молина
6
Коке
6
Коке
20
Молина
9
Серлот
16
Лино
16
Лино
9
Серлот
8
Галлахер
10
Корреа
10
Корреа
8
Галлахер
19
Альварес
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Альварес
11
Родриго
11
Гарсия
11
Гарсия
11
Родриго
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
7
Винисиус
9
Эндрик
9
Эндрик
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетико
Реал
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Реал
3
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
554
547
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.79
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Барселона
- : -
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Испания. Примера, 13 тур
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22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
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Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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