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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 31 октября 2016
Удинезе
31.10.2016, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Торино
60'
С. Теро
70'
Д. Сапата
15'
М. Бенасси
77'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
81'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Л. Де Сильвестри
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Льяич
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Я. Янкто
74'
Желтая карточка
Д. Сапата
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
70'
65'
Замена
М. Лопес
️️️️
Л. Бойе
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Видмер
60'
45'
Замена
С. Лукич
️️️️
М. Вальдифиори
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Р. Де Пауль
45'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Кумс
45'
39'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Данило
35'
29'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
20'
Желтая карточка
Л. Бойе
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенасси
Пас отдал
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
13
Ваге
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
21
Янкто
42
Фофана
24
Кумс
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-3-1-2
1
Харт
29
Де Сильвестри
13
Россеттини
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
22
Льяич
15
Бойе
11
Белотти
21
Янкто
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
21
Янкто
7
Де Пауль
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
7
Де Пауль
24
Кумс
18
Перица
18
Перица
24
Кумс
29
Де Сильвестри
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
29
Де Сильвестри
16
Вальдифиори
16
Лукич
16
Лукич
16
Вальдифиори
15
Бойе
11
Лопес
11
Лопес
15
Бойе
Остались в запасе
Удинезе
Торино
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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