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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 16 сентября 2018
Удинезе
16.09.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Торино
28'
Р. Де Пауль
49'
С. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
Желтая карточка
Д. Мачис
89'
Желтая карточка
С. Фофана
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
С. Мейте
Пас отдал
Р. Сориано
43'
Желтая карточка
Р. Сориано
38'
Желтая карточка
С. Дзадза
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Удинезе
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-5-1-1
1
Скуффет
33
Самир
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
23
Пуссетто
15
Ласанья
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
4
Иццо
24
Моретти
21
Сориано
8
Мейте
33
Базелли
44
Фальке
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Удинезе
Торино
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Удинезе - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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