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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 10 апреля 2021
Удинезе
10.04.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Торино
61'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
90'
+3
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
И. Несторовски
️️️️
Й. Стригер Ларсен
86'
84'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Верди
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Самир
78'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Т. Арслан
65'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Льоренте
65'
64'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Ринкон
64'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
49'
Желтая карточка
А. Буонджорно
40'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
24
Джейден Браф
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Торино
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Бонифази
33
Самир
2
Молина
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
12
Льоренте
3-3-1-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Иццо
3
Бремер
4
Буонджорно
23
Войвода
8
Мандрагора
14
Ансальди
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
19
Санабрия
33
Самир
2
Оувеян
2
Оувеян
33
Самир
17
Стригер Ларсен
90
Несторовски
90
Несторовски
17
Стригер Ларсен
12
Льоренте
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
12
Льоренте
30
Арслан
45
Форестьери
45
Форестьери
30
Арслан
90
Верди
17
Линетти
17
Линетти
90
Верди
8
Ринкон
23
Лукич
23
Лукич
8
Ринкон
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
Остались в запасе
Удинезе
Торино
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
24
Джейден Браф
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Удинезе - Торино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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