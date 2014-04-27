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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 27 апреля 2014
Торино
27.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
15'
О. Эль-Каддури
56'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
85'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Аллан
Замена
А. Гацци
️️️️
О. Эль-Каддури
80'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
71'
68'
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Н. Максимович
56'
54'
Замена
Д. Баста
️️️️
Б. Фернандеш
53'
Желтая карточка
Т. Арто
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Вивес
34'
28'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ! 1:0!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
Ч. Иммобиле
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
83
Бово
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
5
Вивес
27
Куртич
9
Иммобиле
7
Черчи
4-3-2-1
1
Скуффет
18
Бубнич
5
Данило
28
Арто
11
Силва
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
3
Пинци
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Муриэль
5
Вивес
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Вивес
7
Эль-Каддури
14
Гацци
14
Гацци
7
Эль-Каддури
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
8
Фернандеш
8
Баста
8
Баста
8
Фернандеш
25
Аллан
8
Йебда
8
Йебда
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
10
Зелински
10
Зелински
7
Агьеманг-Баду
Остались в запасе
Торино
Удинезе
70
Маттиа Араму
АП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
14
Франо Млинар
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
70
Маттиа Араму
АП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Торино - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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