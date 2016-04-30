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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 30 апреля 2016
Удинезе
30.04.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 5
Завершен
Торино
47'
Фелипе
12'
П. Янссон
45'
А. Аква
50'
Д. Мартинес
56'
А. Белотти
83'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
Желтая карточка
Фелипе
88'
85'
Замена
С. Эдера
️️️️
Д. Мартинес
83'
ГОЛ! 1:5!
Д. Мартинес
76'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
И. Пирис
️️️️
Б. Фернандеш
75'
71'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Бенасси
Замена
С. Перица
️️️️
Эденилсон
62'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Ридер
61'
61'
Желтая карточка
Г. Силва
56'
ГОЛ! 1:4!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Мартинес
50'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мартинес
Пас отдал
А. Аква
ГОЛ! 1:2!
Фелипе
Пас отдал
Б. Фернандеш
47'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Аква
Желтая карточка
Т. Арто
43'
37'
Желтая карточка
Ч. Бово
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Янссон
Пас отдал
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Ридер
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
25
Гаспар Иньигес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Аднан
27
Фелипе
28
Арто
5
Данило
8
Кузманович
88
Эденилсон
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ридер
4-4-2
93
Паделли
77
Дзаппакоста
83
Бово
18
Янссон
27
Силва
5
Вивес
24
Бенасси
18
Аква
33
Перес
11
Белотти
77
Мартинес
8
Фернандеш
4
Пирис
4
Пирис
8
Фернандеш
10
Ридер
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
10
Ридер
88
Эденилсон
18
Перица
18
Перица
88
Эденилсон
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
24
Бенасси
33
Базелли
33
Базелли
24
Бенасси
77
Мартинес
20
Эдера
20
Эдера
77
Мартинес
Остались в запасе
Удинезе
Торино
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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