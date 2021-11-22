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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 22 ноября 2021
Торино
22.11.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
8'
Й. Брекало
48'
Бремер
77'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
Желтая карточка
С. Дзадза
90'
+2
83'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
82'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
82'
78'
Замена
Б. Соппи
️️️️
И. Удогие
77'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Форестьери
Замена
Д. Зима
️️️️
К. Джиджи
70'
68'
Желтая карточка
Уолес
Замена
У. Синго
️️️️
О. Эйна
63'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
63'
59'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
И. Пуссетто
59'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Б. Нуйтинк
57'
Желтая карточка
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Бремер
Пас отдал
Т. Побега
48'
16'
Желтая карточка
Н. Молина
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
Пас отдал
А. Белотти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
3
Бремер
4
Буонджорно
26
Джиджи
34
Эйна
23
Войвода
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
11
Белотти
3-3-2-2
16
Сильвестри
33
Самир
17
Нуйтинк
50
Бекао
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
23
Пуссетто
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
26
Джиджи
4
Зима
4
Зима
26
Джиджи
34
Эйна
90
Синго
90
Синго
34
Эйна
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
13
Удогие
2
Соппи
2
Соппи
13
Удогие
17
Нуйтинк
30
Арслан
30
Арслан
17
Нуйтинк
10
Деулофеу
10
Самарджич
10
Самарджич
10
Деулофеу
23
Пуссетто
45
Форестьери
45
Форестьери
23
Пуссетто
Остались в запасе
Торино
Удинезе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
65
Маттео Карнелос
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Торино - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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