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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 23 октября 2022
Удинезе
23.10.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Торино
26'
Ж. Деулофеу
14'
О. Эйна
69'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Торино
90'
Замена
Я. Карамо
️️️️
П. Пеллегри
86'
Желтая карточка
К. Линетти
Желтая карточка
Я. Бийол
85'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Н. Перес
83'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
81'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
79'
71'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
69'
ГОЛ! 1:2!
П. Пеллегри
Пас отдал
Н. Радоньич
68'
Желтая карточка
О. Эйна
66'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
65'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Л. Самарджич
65'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
65'
61'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Миранчук
61'
Замена
М. Войвода
️️️️
В. Лазаро
34'
Желтая карточка
В. Лазаро
Желтая карточка
И. Саксесс
32'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
И. Удогие
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Эйна
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Сильвестри
13
Удогие
15
Бийол
18
Перес
77
Эбосс
15
Уолес
17
Макенго
10
Самарджич
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
4
Зима
4
Схюрс
4
Буонджорно
19
Лазаро
34
Эйна
23
Лукич
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
9
Пеллегри
18
Перес
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
18
Перес
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
10
Самарджич
4
Ловрич
4
Ловрич
10
Самарджич
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
9
Пеллегри
14
Карамо
14
Карамо
9
Пеллегри
19
Лазаро
23
Войвода
23
Войвода
19
Лазаро
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
59
Миранчук
28
Радоньич
28
Радоньич
59
Миранчук
Остались в запасе
Удинезе
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Удинезе - Торино
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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