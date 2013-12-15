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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 15 декабря 2013
Удинезе
15.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Торино
48'
А. Фарнеруд
75'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
83'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
79'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
75'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Дармиан
74'
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Вивес
70'
Замена
М. Баша
️️️️
М. Бриги
Замена
Н. Лопес
️️️️
Налдо
61'
Желтая карточка
Налдо
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Фарнеруд
Пас отдал
А. Черчи
Замена
Майкосуэл
️️️️
Б. Фернандеш
46'
40'
Желтая карточка
А. Фарнеруд
Желтая карточка
А. Лаццари
21'
16'
Желтая карточка
Н. Максимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Бркич
5
Налдо
28
Арто
5
Данило
11
Силва
8
Баста
10
Лаццари
25
Аллан
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
36
Дармиан
26
Паскуале
4
Бриги
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
8
Фернандеш
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
8
Фернандеш
5
Налдо
11
Лопес
11
Лопес
5
Налдо
4
Бриги
8
Баша
8
Баша
4
Бриги
5
Вивес
14
Гацци
14
Гацци
5
Вивес
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Удинезе
Торино
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
16
Никола Белломо
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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