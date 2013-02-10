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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Торино
Удинезе - Торино: обзор матча 10 февраля 2013
Удинезе
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Торино
8'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Торино
90'
+2
Желтая карточка
М. Сантана
86'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
84'
76'
Замена
А. Диоп
️️️️
П. Баррето
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Паскуале
76'
74'
Желтая карточка
Г. Родригес
Замена
М. Кампос
️️️️
Майкосуэл
61'
57'
Замена
Жонатас
️️️️
М. Бриги
57'
Замена
Д. Вивес
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
93
Алу Диоп
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
3-2-2-1-2
93
Паделли
6
Домицци
8
Баста
33
Анджелла
26
Паскуале
4
Бенатиа
3
Пинци
25
Аллан
37
Перейра
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
4-3-3
1
Жилле
33
Д'Амброзио
4
Родригес
15
Глик
32
Масиелло
4
Бриги
14
Гацци
11
Сантана
10
Баррето
7
Черчи
69
Меджиорини
70
Майкосуэл
92
Кампос
92
Кампос
70
Майкосуэл
26
Паскуале
11
Силва
11
Силва
26
Паскуале
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
10
Баррето
93
Диоп
93
Диоп
10
Баррето
69
Меджиорини
5
Вивес
5
Вивес
69
Меджиорини
4
Бриги
9
Жонатас
9
Жонатас
4
Бриги
Остались в запасе
Удинезе
Торино
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Торино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
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