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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 10 февраля 2019
Торино
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
31'
О. Эйна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
90'
+7
Вторая желтая
С. Де Майо
86'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
79'
Желтая карточка
С. Де Майо
Желтая карточка
К. Джиджи
74'
65'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
С. Лукич
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Эйна
Пас отдал
К. Ансальди
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
26
Джиджи
14
Ансальди
24
Моретти
34
Эйна
8
Ринкон
23
Лукич
7
Беренгер
44
Фальке
11
Белотти
3-4-2-1
1
Муссо
87
Де Майо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
8
Мандрагора
7
Де Пауль
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Торино
Удинезе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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