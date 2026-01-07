Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 8 января 2026 с коэффициентом 1.55

07 января 2026 8:03
Аль-Хиляль - Аль-Хазм
08 янв. 2026, четверг 17:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку

В рамках 14 тура Высшей лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата «Аль-Хиляль» примет «Аль-Хазм». Хозяева уверенно идут на первом месте и продолжают наращивать отрыв, тогда как гости располагаются в нижней половине таблицы и решают более скромные турнирные задачи. Разница в классе и стабильности команд заметна уже на дистанции сезона.

«Аль-Хиляль»

Команда подходит к матчу в отличной форме. «Аль-Хиляль» выиграл 9 последних матчей в чемпионате и забивает в 14 турах подряд. За последние пять игр клуб отличился 13 раз, в среднем 2.60 гола за матч, при этом оборона допускает немногое – всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Лидерство в таблице подкреплено статистикой: больше всех побед и самая результативная атака. В домашних матчах «Аль-Хиляль» регулярно контролирует ход игры и редко позволяет соперникам навязывать борьбу.

«Аль-Хазм»

Гости идут на 11 месте и демонстрируют нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Аль-Хазм» забил 6 мячей, но пропустил 8, что говорит о проблемах в обороне. Команда пропускает в 10 из 12 последних матчей, а против лидеров чемпионата часто не выдерживает темп. Несмотря на относительно неплохие показатели в гостях, разница в классе с «Аль-Хилялем» остается существенной.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Побеждает в 9 матчах подряд в чемпионате
  • Забивает в 26 матчах подряд
  • В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Аль-Хазм» в 4 последних очных встречах

«Аль-Хазм»

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 1.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
16
Забитых мячей
1
5.33
В среднем за матч
0.33
9:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:9
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
08.01.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
11.05.2024
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хазм
0 : 9
25.11.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»

С учетом текущей формы, атакующей мощи и успешной истории очных встреч, «Аль-Хиляль» должен уверенно подтверждать статус фаворита. «Аль-Хазм» способен забить, но сдержать давление лидера на протяжении всего матча будет крайне сложно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 1.70

1.55
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Хиляль
