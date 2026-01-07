В рамках 14 тура Высшей лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата «Аль-Хиляль» примет «Аль-Хазм». Хозяева уверенно идут на первом месте и продолжают наращивать отрыв, тогда как гости располагаются в нижней половине таблицы и решают более скромные турнирные задачи. Разница в классе и стабильности команд заметна уже на дистанции сезона.

«Аль-Хиляль»

Команда подходит к матчу в отличной форме. «Аль-Хиляль» выиграл 9 последних матчей в чемпионате и забивает в 14 турах подряд. За последние пять игр клуб отличился 13 раз, в среднем 2.60 гола за матч, при этом оборона допускает немногое – всего 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Лидерство в таблице подкреплено статистикой: больше всех побед и самая результативная атака. В домашних матчах «Аль-Хиляль» регулярно контролирует ход игры и редко позволяет соперникам навязывать борьбу.

«Аль-Хазм»

Гости идут на 11 месте и демонстрируют нестабильные результаты. В последних пяти матчах «Аль-Хазм» забил 6 мячей, но пропустил 8, что говорит о проблемах в обороне. Команда пропускает в 10 из 12 последних матчей, а против лидеров чемпионата часто не выдерживает темп. Несмотря на относительно неплохие показатели в гостях, разница в классе с «Аль-Хилялем» остается существенной.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Побеждает в 9 матчах подряд в чемпионате

Забивает в 26 матчах подряд

В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Аль-Хазм» в 4 последних очных встречах

«Аль-Хазм»