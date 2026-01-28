Введите ваш ник на сайте
«Панатинаикос» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.8

28 января 2026 9:17
Панатинаикос - Рома
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Ромы»
Сделать ставку

29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Панатинаикос» примет «Рому». Греческий клуб ведет борьбу за укрепление позиций в зоне плей-офф, тогда как римская команда находится в верхней части таблицы и стремится закрепить преимущество перед решающей стадией турнира. Противостояние обещает быть напряженным, так как обе команды демонстрируют стабильные результаты и обладают сбалансированной игрой в атаке и обороне.

«Панатинаикос»

После семи туров «Панатинаикос» набрал 11 очков и занимает 19 место. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Лиги Европы и демонстрирует уверенную игру на своем поле, где выиграла три последних домашних встречи. В последних пяти матчах коллектив забил семь мячей и пропустил пять, что указывает на достаточно стабильный баланс между атакой и защитой. При этом команда способна навязывать борьбу соперникам более высокого уровня за счет организованности и дисциплины.

«Рома»

«Рома» набрала 15 очков и занимает шестое место в турнире. Команда выиграла четыре последних матча Лиги Европы и стабильно забивает в каждом из последних туров. В последних пяти встречах римляне отличились девять раз, пропустив всего четыре мяча. Итальянский клуб демонстрирует более высокий класс игры и уверенность в ключевых эпизодах, что делает его одним из фаворитов встречи, несмотря на фактор выездного матча.

Факты о командах

«Панатинаикос»

  • 11 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Не проигрывает в 4 последних матчах турнира
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 5 пропущенных
  • В среднем 1.40 гола за матч

«Рома»

  • 15 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Победы в 4 последних матчах турнира
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных
  • В среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Рома»

С учетом турнирного положения и текущей формы «Рома» выглядит более стабильной и классной командой, однако «Панатинаикос» способен навязать борьбу за счет домашнего фактора и уверенной игры в атаке. Вероятным сценарием выглядит матч с преимуществом гостей при достаточно высокой результативности.

Лаконичные рекомендации для прогноза

Основной сценарий – преимущество «Ромы» при результативной игре, где гости будут ближе к победе, а «Панатинаикос» сможет создать угрозу за счет домашнего поля. Прогноз: победа «Ромы» + тотал больше 2.0 – коэффициент 1.87.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.8
  • Фора «Ромы» (0) – коэффициент 1.65

1.80
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Рома Панатинаикос
