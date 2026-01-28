29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» примет «Брагу». Нидерландский клуб находится в сложной турнирной ситуации и вынужден играть на пределе возможностей, тогда как португальская команда уверенно держится в верхней части таблицы и демонстрирует стабильные результаты. Разница в классе и форме делает гостей фаворитами встречи, однако атакующий потенциал хозяев позволяет ожидать открытый матч.

«Гоу Эхед Иглс»

После семи туров «Гоу Эхед Иглс» набрал 6 очков и занимает 30 место. Команда проиграла четыре последних матча в Лиге Европы и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в семи матчах подряд. В последних пяти играх коллектив забил восемь мячей, но пропустил десять, что подчеркивает дисбаланс между атакой и защитой. Несмотря на серию неудач, команда сохраняет результативность и стабильно создает моменты у ворот соперников.

«Брага»

«Брага» набрала 16 очков и занимает пятое место в турнире. Команда не проигрывает в последних матчах Лиги Европы и демонстрирует высокий уровень надежности, не пропуская в трех последних встречах. В последних пяти играх португальский клуб забил девять мячей и пропустил всего четыре, подтверждая стабильность игры. Победы над «Ноттингем Форест» и уверенные результаты в национальном чемпионате усиливают статус гостей как фаворита противостояния.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

6 очков после 7 туров Лиги Европы

Проигрывает в 4 последних матчах турнира

Пропускает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх: 8 забитых и 10 пропущенных

В среднем 1.60 гола за матч

«Брага»

16 очков после 7 туров Лиги Европы

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных

В среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Брага»

С учетом текущей формы и турнирного положения «Брага» выглядит более организованной и стабильной командой. «Гоу Эхед Иглс» способен навязать борьбу за счет атакующей активности, однако слабая оборона существенно снижает его шансы на положительный результат. Вероятным сценарием выглядит преимущество гостей при результативной игре.

