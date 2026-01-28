Введите ваш ник на сайте
«Гоу Эхед Иглс» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.75

28 января 2026 9:00
Гоу Эхед Иглс - Брага
29 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 8 тур
1.75
Тотал больше 2.5
29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Гоу Эхед Иглс» примет «Брагу». Нидерландский клуб находится в сложной турнирной ситуации и вынужден играть на пределе возможностей, тогда как португальская команда уверенно держится в верхней части таблицы и демонстрирует стабильные результаты. Разница в классе и форме делает гостей фаворитами встречи, однако атакующий потенциал хозяев позволяет ожидать открытый матч.

«Гоу Эхед Иглс»

После семи туров «Гоу Эхед Иглс» набрал 6 очков и занимает 30 место. Команда проиграла четыре последних матча в Лиге Европы и регулярно допускает ошибки в обороне, пропуская в семи матчах подряд. В последних пяти играх коллектив забил восемь мячей, но пропустил десять, что подчеркивает дисбаланс между атакой и защитой. Несмотря на серию неудач, команда сохраняет результативность и стабильно создает моменты у ворот соперников.

«Брага»

«Брага» набрала 16 очков и занимает пятое место в турнире. Команда не проигрывает в последних матчах Лиги Европы и демонстрирует высокий уровень надежности, не пропуская в трех последних встречах. В последних пяти играх португальский клуб забил девять мячей и пропустил всего четыре, подтверждая стабильность игры. Победы над «Ноттингем Форест» и уверенные результаты в национальном чемпионате усиливают статус гостей как фаворита противостояния.

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • 6 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Проигрывает в 4 последних матчах турнира
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 8 забитых и 10 пропущенных
  • В среднем 1.60 гола за матч

«Брага»

  • 16 очков после 7 туров Лиги Европы
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 4 пропущенных
  • В среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Брага»

С учетом текущей формы и турнирного положения «Брага» выглядит более организованной и стабильной командой. «Гоу Эхед Иглс» способен навязать борьбу за счет атакующей активности, однако слабая оборона существенно снижает его шансы на положительный результат. Вероятным сценарием выглядит преимущество гостей при результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.75
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Брага Гоу Эхед Иглс
  • Читайте нас: 