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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Хиляль
Аль-Хазм - Аль-Хиляль: обзор матча 25 ноября 2023
Аль-Хазм
25.11.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 9
Завершен
Аль-Хиляль
14'
А. Митрович
32'
М. Канно
43'
М. Аль-Кахтани
52'
Малком
55'
Малком
79'
С. Аль-Шехри
81'
М. аль-Брейк
85'
Малком
90+3'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Хиляль
90'
+5
Желтая карточка
Малком
90'
+3
ГОЛ! 0:9!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Р. Невеш
85'
ГОЛ! 0:8!
Малком
Пас отдал
С. Аль-Фараж
83'
Желтая карточка
С. Аль-Шехри
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
М. Бадамоси
82'
81'
ГОЛ! 0:7!
М. аль-Брейк
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
80'
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
Микаэл
79'
ГОЛ! 0:6!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
Микаэл
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ю. Аль-Шаммари
73'
Замена
Р. Аль-Муса
️️️️
М. Абусабаан
72'
Замена
Б. Юсеф Аль-Саяли
️️️️
Вина
72'
69'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
А. аль-Булеахи
69'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
А. Митрович
69'
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
М. Аль-Кахтани
69'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Канно
55'
ГОЛ! 0:5!
Малком
Пас отдал
Микаэл
52'
ГОЛ! 0:4!
Малком
Пас отдал
А. Митрович
Замена
А. Аль-Мемаид
️️️️
Т. Аль-Абси
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
М. Аль-Кахтани
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Канно
Пас отдал
Р. Невеш
Желтая карточка
Тозе
21'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
М. аль-Брейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
(К)
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
29
Вина
АП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
(К)
ПЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
Аль-Хиляль
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-3-2
16
Дамен
4
Рикардо
2
Виана
50
Кашиш
3
Аль-Абси
88
Абусабаан
29
Вина
20
Тозе
17
Аль-Тани
7
Аль-Шаммари
19
Бадамоси
4-1-1-3-1
37
Буну
27
Абдулхамид
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
2
аль-Брейк
8
Невеш
28
Канно
10
Малком
15
Аль-Кахтани
30
Микаэл
9
Митрович
3
Аль-Абси
99
Аль-Мемаид
99
Аль-Мемаид
3
Аль-Абси
29
Вина
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
29
Вина
88
Абусабаан
95
Аль-Муса
95
Аль-Муса
88
Абусабаан
7
Аль-Шаммари
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Аль-Шаммари
19
Бадамоси
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
19
Бадамоси
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
28
Канно
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
28
Канно
15
Аль-Кахтани
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
15
Аль-Кахтани
30
Микаэл
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
30
Микаэл
9
Митрович
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Хиляль
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
Остались в запасе
31
Хабиб Аль-Вутаян
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Хиляль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
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