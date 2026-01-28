29 января в рамках 8 тура Лиги Европы «Селтик» примет «Утрехт». Турнирная ситуация складывается в пользу хозяев: шотландский клуб набрал 8 очков и занимает 24 место, сохраняя шансы на улучшение позиции, тогда как «Утрехт» с 1 очком располагается на 34 строчке и фактически потерял турнирную мотивацию. Разница в текущей форме команд делает этот матч важным тестом на стабильность для «Селтика» и попыткой реабилитации для гостей.

«Селтик»

Команда демонстрирует уверенную результативность: в последних пяти матчах «Селтик» забил 11 голов, а средний показатель результативности составляет 2.20 мяча за игру. При этом оборона выглядит относительно надежно – всего 4 пропущенных мяча за тот же период и 0.80 в среднем за матч. В Лиге Европы клуб стабильно забивает и не проигрывает в пяти последних встречах, что подтверждает устойчивость игры. Однако важный нюанс – серия матчей с пропущенными мячами в еврокубке, что может стать фактором риска при недооценке соперника.

«Утрехт»

Голландский коллектив находится в затяжном кризисе. Пять поражений подряд, всего 3 забитых мяча за последние пять игр и 9 пропущенных – показатели, которые отражают системные проблемы в атаке и обороне. В Лиге Европы «Утрехт» проигрывает три матча подряд и пропускает в семи встречах кряду, что существенно снижает его шансы на положительный результат. При этом команда регулярно допускает ошибки в позиционной защите, а средний показатель пропущенных голов достигает 1.80 за матч.

Факты о командах

«Селтик»

8 очков после 7 туров и 24 место в турнире

11 забитых и 4 пропущенных мяча в последних 5 матчах

Не проигрывает в 5 последних играх

Забивает в 6 матчах подряд

«Утрехт»

1 очко после 7 туров и 34 место

3 забитых и 9 пропущенных мячей в последних 5 матчах

5 поражений подряд

Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Селтик» – «Утрехт»

Статистика и текущая форма указывают на заметное преимущество «Селтика». Хозяева стабильнее в атаке, надежнее в обороне и лучше адаптированы к темпу еврокубковых матчей. «Утрехт» способен создать отдельные моменты, но его низкая результативность и слабая оборона делают победу гостей маловероятной. Наиболее логичным сценарием выглядит доминирование «Селтика» с преимуществом по голам и контролем хода игры.

Рекомендованные ставки