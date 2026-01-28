29 января в рамках 19 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фат» примет «Аль-Иттихад». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева борются за стабильность в середине таблицы, гости сохраняют шансы на борьбу за верхние позиции. Матч обещает быть результативным, так как обе команды регулярно забивают, но при этом допускают ошибки в обороне.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» занимает 10 место с 21 очком после 17 туров. Команда переживает нестабильный период и не выигрывает в трех последних матчах чемпионата. При этом коллектив сохраняет атакующую активность: в пяти последних играх забито 7 мячей. Главной угрозой остается Матиас Варгас, забивший 7 голов. Проблемой остается оборона – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия матчей с пропущенными голами.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» идет на 6 месте с 30 очками и демонстрирует более устойчивые результаты. Команда уверенно действует в атаке, забивая в большинстве матчей, а Карим Бензема остается ключевым фактором, имея 16 голов. В последних пяти играх команда забила 8 мячей и пропустила 5, что указывает на баланс между атакой и обороной. Дополнительным преимуществом является стабильность в гостевых матчах.

Факты о командах

«Аль-Фат»

Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Забивал в 8 из 10 последних матчей против «Аль-Иттихада»

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Аль-Фата»

Не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 15 из 17 последних матчей против «Аль-Фата»

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»

Анализ статистики и текущей формы показывает преимущество «Аль-Иттихада» по стабильности результатов и качеству атаки. «Аль-Фат» способен навязать борьбу за счет домашнего фактора и результативности, однако слабая оборона и серия без побед снижают его шансы на положительный результат. Наиболее логичным выглядит сценарий, при котором гости как минимум не проиграют, а матч пройдет в результативном ключе.

