«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.5

28 января 2026 9:07
29 января в рамках 19 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Фат» примет «Аль-Иттихад». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева борются за стабильность в середине таблицы, гости сохраняют шансы на борьбу за верхние позиции. Матч обещает быть результативным, так как обе команды регулярно забивают, но при этом допускают ошибки в обороне.

«Аль-Фат»

«Аль-Фат» занимает 10 место с 21 очком после 17 туров. Команда переживает нестабильный период и не выигрывает в трех последних матчах чемпионата. При этом коллектив сохраняет атакующую активность: в пяти последних играх забито 7 мячей. Главной угрозой остается Матиас Варгас, забивший 7 голов. Проблемой остается оборона – 9 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия матчей с пропущенными голами.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» идет на 6 месте с 30 очками и демонстрирует более устойчивые результаты. Команда уверенно действует в атаке, забивая в большинстве матчей, а Карим Бензема остается ключевым фактором, имея 16 голов. В последних пяти играх команда забила 8 мячей и пропустила 5, что указывает на баланс между атакой и обороной. Дополнительным преимуществом является стабильность в гостевых матчах.

Факты о командах

«Аль-Фат»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивал в 8 из 10 последних матчей против «Аль-Иттихада»

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Аль-Фата»
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних гостевых матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей против «Аль-Фата»

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»

Анализ статистики и текущей формы показывает преимущество «Аль-Иттихада» по стабильности результатов и качеству атаки. «Аль-Фат» способен навязать борьбу за счет домашнего фактора и результативности, однако слабая оборона и серия без побед снижают его шансы на положительный результат. Наиболее логичным выглядит сценарий, при котором гости как минимум не проиграют, а матч пройдет в результативном ключе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.5
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

Автор: Орлов Максим
