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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 11 февраля 2018
Торино
11.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
32'
Н. Н'Кулу
66'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
87'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
66'
Желтая карточка
Т. Ринкон
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
Я. Фальке
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
10
Оби
44
Фальке
99
Ньянг
11
Белотти
4-3-1-2
1
Биццарри
30
Видмер
33
Самир
17
Нуйтинк
7
Дзампано
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
72
Барак
11
Лопес
15
Ласанья
Остались в запасе
Торино
Удинезе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Торино - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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