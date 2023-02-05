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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 05 февраля 2023
Торино
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
49'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Удинезе
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Санабрия
89'
Желтая карточка
О. Эйна
87'
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Миранчук
87'
87'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Я. Бийол
86'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Н. Перес
83'
Желтая карточка
З. Ловрич
Замена
Р. Виейра
️️️️
К. Линетти
75'
72'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
72'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
60'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Т. Арслан
Замена
Н. Влашич
️️️️
Я. Карамо
55'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карамо
Пас отдал
О. Эйна
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Буонджорно
4
Схюрс
34
Эйна
23
Войвода
21
Риччи
17
Линетти
14
Карамо
59
Миранчук
19
Санабрия
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
10
Самарджич
23
Бету
90
Саксесс
59
Миранчук
8
Адопо
8
Адопо
59
Миранчук
17
Линетти
14
Виейра
14
Виейра
17
Линетти
14
Карамо
45
Влашич
45
Влашич
14
Карамо
19
Санабрия
19
Сек
19
Сек
19
Санабрия
15
Бийол
77
Эбосс
77
Эбосс
15
Бийол
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
30
Арслан
4
Ловрич
4
Ловрич
30
Арслан
18
Перес
20
Пафунди
20
Пафунди
18
Перес
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
Остались в запасе
Торино
Удинезе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Торино - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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