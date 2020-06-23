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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Удинезе
Торино - Удинезе: обзор матча 23 июня 2020
Торино
23.06.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
16'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Удинезе
85'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
76'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Самир
76'
Замена
Р. Бекао
️️️️
С. Де Майо
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Дзадза
75'
Замена
О. Эйна
️️️️
С. Эдера
65'
64'
Желтая карточка
С. Фофана
55'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Несторовски
54'
Замена
М. Яяло
️️️️
Р. Мандрагора
Желтая карточка
С. Эдера
39'
Желтая карточка
С. Мейте
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
С. Эдера
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Фредди Греко
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-2-1-3
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
29
Де Сильвестри
8
Мейте
8
Ринкон
7
Беренгер
11
Дзадза
11
Белотти
20
Эдера
3-5-2
1
Муссо
33
Самир
17
Нуйтинк
87
Де Майо
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
12
Сема
77
Окака-Чука
90
Несторовски
20
Эдера
34
Эйна
34
Эйна
20
Эдера
11
Дзадза
23
Лукич
23
Лукич
11
Дзадза
87
Де Майо
50
Бекао
50
Бекао
87
Де Майо
8
Мандрагора
18
Яяло
18
Яяло
8
Мандрагора
33
Самир
91
Теодорчик
91
Теодорчик
33
Самир
90
Несторовски
15
Ласанья
15
Ласанья
90
Несторовски
Остались в запасе
Торино
Удинезе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
19
Фредди Греко
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Торино - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Стадио Олимпико
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