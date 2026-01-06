7 января в 21 туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Фулхэм» примет «Челси». Команды подходят к матчу в схожем игровом тонусе, регулярно набирают очки, но при этом испытывают проблемы со стабильностью в обороне. Предматчевые цифры указывают на высокую вероятность результативного сценария.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 11 место, имея 28 очков после 20 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и забивает в девяти турах кряду, что говорит о хорошем атакующем балансе. В последних пяти встречах лондонцы отметились 6 голами при 5 пропущенных. Коллектив уверенно чувствует себя против соперников из верхней части таблицы, что подтвердил ничейный матч с «Ливерпулем». Однако оборона допускает моменты, особенно при быстрых атаках соперника.

«Челси»

«Челси» идет пятым с 31 очком и также находится в серии без побед – четыре тура подряд. При этом команда стабильно забивает: 9 голов в последних пяти матчах и серия из семи игр с забитыми мячами. Проблема кроется в защите – 8 пропущенных голов за тот же отрезок и регулярные позиционные ошибки. Выездные матчи даются «Челси» непросто, но в дерби команда традиционно выглядит собраннее.

Факты о командах

«Фулхэм»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем 1.20 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

