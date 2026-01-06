Введите ваш ник на сайте
«Фулхэм» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.90

06 января 2026 8:15
Фулхэм - Челси
07 янв. 2026, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку

7 января в 21 туре английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Фулхэм» примет «Челси». Команды подходят к матчу в схожем игровом тонусе, регулярно набирают очки, но при этом испытывают проблемы со стабильностью в обороне. Предматчевые цифры указывают на высокую вероятность результативного сценария.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 11 место, имея 28 очков после 20 туров. Команда не проигрывает в пяти матчах подряд и забивает в девяти турах кряду, что говорит о хорошем атакующем балансе. В последних пяти встречах лондонцы отметились 6 голами при 5 пропущенных. Коллектив уверенно чувствует себя против соперников из верхней части таблицы, что подтвердил ничейный матч с «Ливерпулем». Однако оборона допускает моменты, особенно при быстрых атаках соперника.

«Челси»

«Челси» идет пятым с 31 очком и также находится в серии без побед – четыре тура подряд. При этом команда стабильно забивает: 9 голов в последних пяти матчах и серия из семи игр с забитыми мячами. Проблема кроется в защите – 8 пропущенных голов за тот же отрезок и регулярные позиционные ошибки. Выездные матчи даются «Челси» непросто, но в дерби команда традиционно выглядит собраннее.

Факты о командах

«Фулхэм»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

«Челси»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Фулхэму» в 5 из 7 последних очных матчей

Личные встречи
11% (3)
30% (8)
59% (16)
16
Забитых мячей
39
0.59
В среднем за матч
1.44
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
07.01.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
30.08.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 2
20.04.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Челси
1 : 2
26.12.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
1 : 0
13.01.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
0 : 2
02.10.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
0 : 0
03.02.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2 : 1
12.01.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2 : 0
01.05.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0 : 1
16.01.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1 : 2
03.03.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
2 : 0
02.12.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1 : 3
01.03.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2 : 0
21.09.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 3
17.04.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
0 : 0
28.11.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 1
09.04.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1 : 1
26.12.2011
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Челси
0 : 0
21.09.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
0 : 0
14.02.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 0
10.11.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
28.12.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 2
23.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
3 : 1
02.05.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
28.12.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
01.01.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 0
29.09.2007
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси»

Обе команды стабильно создают моменты, но не отличаются надежной обороной. «Фулхэм» уверенно играет дома, а «Челси» компенсирует проблемы в защите активной атакой. В таких условиях логично ожидать открытого футбола с голами с обеих сторон, где результат может решиться за счет реализации.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.90
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Челси Фулхэм
