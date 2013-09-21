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АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 21 сентября 2013
Челси
21.09.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
52'
Оскар
84'
Д. Оби Микел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фулхэм
85'
Замена
У. Родальега
️️️️
П. Касами
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Э. Азар
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Оби Микел
Пас отдал
Д. Терри
84'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
А. Шюррле
79'
72'
Замена
Меска
️️️️
А. Качаниклич
64'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Дафф
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
63'
ГОЛ! 1:0!
Оскар
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Оскар
ЦП
10
Эден Азар
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
(К)
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЛП
8
Скотт Паркер
ОП
14
Стив Сидуэлл
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
17
Меска
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
7
Рамирес
12
Оби Микел
20
Шюррле
8
Оскар
10
Азар
9
Это'О
4-2-3-1
13
Стокдейл
27
Ритер
45
Аморебиета
4
Хангеланд
15
Ричардсон
8
Паркер
14
Сидуэлл
16
Дафф
23
Касами
20
Качаниклич
10
Бент
20
Шюррле
8
Лэмпард
8
Лэмпард
20
Шюррле
10
Азар
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
20
Качаниклич
17
Меска
17
Меска
20
Качаниклич
16
Дафф
49
Таарабт
49
Таарабт
16
Дафф
23
Касами
23
Родальега
23
Родальега
23
Касами
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Нил Этеридж
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:00 (прямая)
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