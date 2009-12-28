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АПЛ 2026/2027
Челси - Фулхэм
Челси - Фулхэм: обзор матча 28 декабря 2009
Челси
28.12.2009, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
73'
Д. Дрогба
75'
К. Смоллинг (АГ)
4'
З. Гера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
Д. Дафф
Замена
Э. Коул
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Смоллинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
Э. Джонсон
️️️️
З. Гера
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Пэйнтсил
Замена
Б. Иванович
️️️️
П. Феррейра
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 0:1!
З. Гера
Пас отдал
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЛФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
22
Крис Бэйрд
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
18
Жирков
6
Карвалью
26
Терри
19
Феррейра
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
12
Коул
11
Дрогба
8
Калу
4-4-1-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
6
Смоллинг
3
Хьюз
15
Кончески
16
Дафф
13
Мерфи
22
Бэйрд
2
Демпси
20
Гера
25
Замора
18
Жирков
3
Коул
3
Коул
18
Жирков
19
Феррейра
20
Иванович
20
Иванович
19
Феррейра
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
44
Пэйнтсил
20
Этуху
20
Этуху
44
Пэйнтсил
16
Дафф
8
Риисе
8
Риисе
16
Дафф
20
Гера
17
Джонсон
17
Джонсон
20
Гера
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
5
Гаэль Какута
АП
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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